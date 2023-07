Yanina Wickmayer geeft zich niet gewonnen tegen nummer 1 Iga Swiatek

Yanina Wickmayer heeft een stevige dag achter de rug in de Poolse hoofdstad. Nadat ze in de kwartfinales haar dubbelpartner Heather Watson had uitgeschakeld, moest ze niet veel later alweer aan de slag: in de halve finales tegen niemand minder dan Iga Swiatek.

De nummer 1 van de wereld en winnares van Roland Garros won set 1 met duidelijke cijfers: 6-1. Daarna kwam de Poolse 5-2 voor.

Wickmayer leek te capituleren, maar ze wist 3 matchpunten te annuleren.

Bij 5-5 legde de organisatie de wedstrijd stil wegens de invallende duisternis. Morgen werken Swiatek en Wickmayer de match in de halve finales af.

Het wordt opnieuw een stevige werkdag voor Wickmayer. Ze speelt in Warschau ook de dubbelfinale.