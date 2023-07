Wispelturige David Goffin kan 's werelds nr. 7 Andrej Roeblev niet verschalken in Londen

David Goffin is er niet in geslaagd om zich bij de laatste zestien te scharen op Wimbledon. Onze landgenoot, vorig jaar kwartfinalist in Londen, had nochtans kansen tegen Andrej Roeblev, de nummer 7 van de wereld, maar vond te weinig constante in zijn spel. De Rus won na een partij van een dikke drie uur in vier sets: 6-3, 6-7, 7-6 en 6-2.