LIVE Wimbledon: Elise Mertens staat met de rug tegen de muur in dubbelspelfinale

22 uur 19. En zo staat het 4-4. Het is een totale ommekeer in de tweede set. Mertens en Hunter dicteren plots de wet en winnen 3 games op een rij. .

22 uur 01. Elise Mertens en Storm Hunter zitten in vieze papieren. Ze vinden geen antwoord op het energieke spel van Strycova en Hsieh en kijken nu tegen een 1-3-achterstand aan in set 2. .

21 uur 53. De twee duo's geven elkaar geen duimbreed toe. Elk game is felbevochten: 1-1 na meer dan 10 minuten in de tweede set. .

21 uur 23. Mertens redt 3 setpunten. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Elise Mertens en Storm Hunter leven nog in de eerste set. Onze landgenote keek 3 setpunten in de ogen, maar werkte ze allemaal weg, onder meer met een ace op haar tweede opslag: 5-5. .

21 uur 14. Het antwoord is neen. Van een 4-3 gaat het naar 4-5 voor Hsieh Su-Wei en Barbora Strycova. Mertens en Hunter staan met de rug tegen de muur in set 1. .

20 uur 15. Tot nu toe speelde Mertens 4 grandslamfinales in het dubbel. Ze won er drie: een op de US Open, een op de Australian Open en eentje op Wimbledon. Ze verloor ook een van de finales op het Londense gras. In de halve finales verspilde ze alleszins niet veel energie. Wordt dat een troef in de finale? .