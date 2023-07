LIVE: Doet Elise Mertens er nog een dubbeltitel bij op Wimbledon?

clock 20:15

20 uur 15. Tot nu toe speelde Mertens 4 grandslamfinales in het dubbel. Ze won er drie: een op de US Open, een op de Australian Open en eentje op Wimbledon. Ze verloor ook een van de finales op het Londense gras. In de halve finales verspilde ze alleszins niet veel energie. Wordt dat een troef in de finale? .