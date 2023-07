Minnen knokt zich naar derde ronde dubbelspel, Mertens en Flipkens straks in actie

Greet Minnen heeft zich samen met de Hongaarse Anna Bondar geplaatst voor de derde ronde van het dubbelspel op Wimbledon.



Ze versloegen de Amerikaanse Desirae Krawczyk en de Nederlandse Demi Schuurs, de vijfde reekshoofden in Londen, in drie sets (6-4, 4-6 en 6-4) na ruim twee uur zwoegen.

Minnen en Bondar haalden vorige maand op Roland Garros de kwartfinales in het dubbelspel.

Kimberley Zimmermann kon het voorbeeld van Minnen niet volgen. De 27-jarige Brusselse ging aan de zijde van de Russin Yana Sizikova in twee sets onderuit tegen tegen de Japanse Miyu Kato en de Indonesische Aldila Sutjiadi, samen het dertiende reekshoofd: 7-5 en 6-4.

Met Elise Mertens en Kirsten Flipkens zijn er nog twee Belgische vrouwen actief in het dubbelspel op Wimbledon. Bij de mannen zitten Sander Gillé en Joran Vliegen nog in het toernooi. Zij komen straks nog in actie in Londen.