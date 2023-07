Minnen knokt zich naar 3e ronde dubbelspel, Mertens en Flipkens pas morgen in actie door regen

In het enkelspel zijn de Belgen uitgeschakeld, maar in het dubbelspel komen wel nog heel wat landgenoten in actie. Greet Minnen gaf alvast het goede voorbeeld met een ticket voor de 3e ronde. Elise Mertens, Kirsten Flipkens en dubbelduo Sander Gillé en Joran Vliegen komen pas morgen (weer) in actie door de regen.