LIVE Wimbledon: Novak Djokovic dwingt vijfde set af in nagelbijter tegen Carlos Alcaraz

Wat is Carlos Alcaraz er dichtbij. Hij behoudt zonder problemen zijn opslagspel en staat op 1 game van de grandslamzege.

De spanning is bijna niet te houden, maar Djokovic behoudt zijn opslag en komt terug tot 4-3. Opvallend, pas in dit game sloeg de Serviër zijn eerste winner van de set.

Carlos Alcaraz is duidelijk onder de huid van Novak Djokovic gekropen, maar voorlopig blijft de voorsprong van de Spanjaard beperkt tot één break.

19 uur 26. Break Alcaraz. Deze wedstrijd is een rollercoaster en hier is een nieuwe plottwist: Alcaraz snoept de opslag van Djokovic af en ligt weer in poleposition voor de zege. .