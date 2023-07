LIVE: Oppermachtig Djokovic grijpt vlot set 1, maar Alcaraz vecht terug

Fase per fase

Fase per fase

clock 16:22 16 uur 22.

clock 16:19 16 uur 19. 3-2: Djokovic herstelt het evenwicht. Even leek Alcaraz op weg naar een vlotte tweede set, maar met Novak Djokovic ben je natuurlijk nooit klaar. De Serviër gaat op zijn beurt door de opslag van zijn rivaal en zet vervolgens de bordjes opnieuw gelijk. De Spanjaard duikt wel met een 3-2-voorsprong het zesde spelletje in nadat hij opnieuw zijn eigen opslaggame had weten te behouden. . 3-2: Djokovic herstelt het evenwicht Even leek Alcaraz op weg naar een vlotte tweede set, maar met Novak Djokovic ben je natuurlijk nooit klaar. De Serviër gaat op zijn beurt door de opslag van zijn rivaal en zet vervolgens de bordjes opnieuw gelijk. De Spanjaard duikt wel met een 3-2-voorsprong het zesde spelletje in nadat hij opnieuw zijn eigen opslaggame had weten te behouden.

clock 15:59 15 uur 59. 2-0: Alcaraz vecht terug in set 2. De rollen zijn in de tweede set plots omgedraaid, want nu heeft Alcaraz meteen een vroege break te pakken. Kan de Spanjaard nu ook zijn eigen spelletje behouden om tot 3-0 uit te lopen? . 2-0: Alcaraz vecht terug in set 2 De rollen zijn in de tweede set plots omgedraaid, want nu heeft Alcaraz meteen een vroege break te pakken. Kan de Spanjaard nu ook zijn eigen spelletje behouden om tot 3-0 uit te lopen?

clock 15:48 15 uur 48.

clock 15:45 15 uur 45. Djokovic grijpt set 1! Na een ware demonstratie haalt Djokovic set 1 binnen met een machtige smash. De Serviër pakte in het begin van de wedstrijd meteen zijn eigen spelletje en stormde vervolgens door op zijn aggressieve elan. Nummer één van de wereld Alcaraz wist van geen hout pijlen maken en kon uiteindelijk maar 1 spelletje op het scorebord zetten. . Djokovic grijpt set 1! Na een ware demonstratie haalt Djokovic set 1 binnen met een machtige smash. De Serviër pakte in het begin van de wedstrijd meteen zijn eigen spelletje en stormde vervolgens door op zijn aggressieve elan. Nummer één van de wereld Alcaraz wist van geen hout pijlen maken en kon uiteindelijk maar 1 spelletje op het scorebord zetten.

clock 15:36 15 uur 36.

clock 15:34 15 uur 34. 0-4: Djokovic heer en meester. Alcaraz vindt voorlopig geen antwoord op de agressiviteit die Djokovic in zijn spel legt. De Spanjaard probeert zijn tegenstander terug te dringen, maar krijgt de bal keer op keer zijn richting uitgestuurd. De zware 4-0-cijfers prijken na amper 24 minuten nu al op het bord. . 0-4: Djokovic heer en meester Alcaraz vindt voorlopig geen antwoord op de agressiviteit die Djokovic in zijn spel legt. De Spanjaard probeert zijn tegenstander terug te dringen, maar krijgt de bal keer op keer zijn richting uitgestuurd. De zware 4-0-cijfers prijken na amper 24 minuten nu al op het bord.

clock 15:22 15 uur 22. 0-2: Djokovic gaat meteen door opslag Alcaraz. Djokovic beleeft alvast een droomstart in deze finale. De Serviër forceert op het spelletje van Alcaraz meteen drie breakpoints. Het derde is uiteindelijk het goede. Werk aan de winkel voor de nummer één van de wereld! . 0-2: Djokovic gaat meteen door opslag Alcaraz Djokovic beleeft alvast een droomstart in deze finale. De Serviër forceert op het spelletje van Alcaraz meteen drie breakpoints. Het derde is uiteindelijk het goede. Werk aan de winkel voor de nummer één van de wereld!

clock 15:09 15 uur 09. Daar gaan we dan! Djokovic mag de wedstrijd op gang serveren. Schiet de Serviër meteen goed uit de startblokken? . Daar gaan we dan! Djokovic mag de wedstrijd op gang serveren. Schiet de Serviër meteen goed uit de startblokken?

clock 15:08 15 uur 08.

clock 15:02 15 uur 02.

clock 14:59 14 uur 59. Veel mooi volk in de tribunes vandaag. Onder meer Brad Pitt en Daniel Craig aka James Bond zijn van de partij. Daarnaast spotten we ook prinses Kate Middleton en prins William in de Royal Box. . Veel mooi volk in de tribunes vandaag. Onder meer Brad Pitt en Daniel Craig aka James Bond zijn van de partij. Daarnaast spotten we ook prinses Kate Middleton en prins William in de Royal Box.

clock 14:55 14 uur 55.

clock 14:41 14 uur 41. Revanche voor Alcaraz? Het uur van de waarheid komt steeds dichterbij. De laatste keer dat Alcaraz en Djokovic tegenover elkaar stonden, was in de halve finale van Roland Garros dit jaar. Toen trok de Serviër aan het langste eind, al had de Spanjaard wel last van een blessure die hij tijdens de wedstrijd opliep. . Revanche voor Alcaraz? Het uur van de waarheid komt steeds dichterbij. De laatste keer dat Alcaraz en Djokovic tegenover elkaar stonden, was in de halve finale van Roland Garros dit jaar. Toen trok de Serviër aan het langste eind, al had de Spanjaard wel last van een blessure die hij tijdens de wedstrijd opliep.

clock 13:24 13 uur 24.

clock 13:21 13 uur 21. Fysiek en mentaal is hij een beest. Hem verslaan zou geweldig zijn. Carlos Alcaraz over Djokovic. Fysiek en mentaal is hij een beest. Hem verslaan zou geweldig zijn. Carlos Alcaraz over Djokovic.

clock 13:20 13 uur 20. Roger Federer kijkt mee. Als Djokovic de finale straks weet te winnen, is Roger Federer niet meer alleen recordhouder op Wimbledon. De tennislegende won maar liefst 8 keer op het heilige gras van Wimbledon, maar Djokovic is nog maar één wedstrijd verwijderd van hetzelfde aantal. Moet de Zwitser het hoogste schavotje op Wimbledon straks delen met de Serviër? . Roger Federer kijkt mee Als Djokovic de finale straks weet te winnen, is Roger Federer niet meer alleen recordhouder op Wimbledon. De tennislegende won maar liefst 8 keer op het heilige gras van Wimbledon, maar Djokovic is nog maar één wedstrijd verwijderd van hetzelfde aantal. Moet de Zwitser het hoogste schavotje op Wimbledon straks delen met de Serviër?

clock 13:20 13 uur 20.

clock 13:19 13 uur 19. 36 is het nieuwe 26. Let’s have a feast! Novak Djokovic over zijn leeftijd. 36 is het nieuwe 26. Let’s have a feast! Novak Djokovic over zijn leeftijd.