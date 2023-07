LIVE: Goffin verliest eerste set tegen nummer 7 van de wereld Roeblev

Geen gedroomd begin voor Goffin in deze partij. Roeblev kon al snel een eerste break veroveren, maar Goffin knokte zich met een snelle rebreak weer "on serve".

18 uur 15. Roeblev pakt eerste set. Geen gedroomd begin voor Goffin in deze partij. Roeblev kon al snel een eerste break veroveren, maar Goffin knokte zich met een snelle rebreak weer "on serve". Maar Roeblev toonde zich niet aangeslagen en bracht onze landgenoot terug naar af met een nieuwe break. Die kon de Rus wel vasthouden: 6-3. .

17 uur 43. Derde confrontatie. Goffin en Roeblev stonden al twee keer eerder tegenover elkaar, maar nog nooit kon de Luikenaar winnen. Zo verloor hij in drie sets op de US Open in 2017 en in vier sets op de Australian Open in 2020. .