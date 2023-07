LIVE (15u): Wimbledon maakt zich op voor spetterende droomfinale tussen Djokovic en Alcaraz

Carlos Alcaraz over Djokovic.

13 uur 21. Fysiek en mentaal is hij een beest. Hem verslaan zou geweldig zijn. Carlos Alcaraz over Djokovic.

13 uur 20. Roger Federer kijkt mee. Als Djokovic de finale straks weet te winnen, is Roger Federer niet meer alleen recordhouder op Wimbledon. De tennislegende won maar liefst 8 keer op het heilige gras van Wimbledon, maar Djokovic is nog maar één wedstrijd verwijderd van hetzelfde aantal. Moet de Zwitser het hoogste schavotje op Wimbledon straks delen met de Serviër? .

13 uur 19. 36 is het nieuwe 26. Let’s have a feast! Novak Djokovic over zijn leeftijd.