Yanina Wickmayer vlot naar halve finales in Warschau, waar ze nummer 1 van de wereld Swiatek vanavond al treft

Het was van 2017 in Guangzhou geleden dat Yanina Wickmayer nog eens in de halve finales stond van een WTA 250-toernooi.

Tegen Heather Watson leek onze landgenote in de openingsfase dan ook met plankenkoorts te kampen. De Britse sloeg al snel een 4-1-voorsprong bij elkaar en zette Wickmayer met de rug tegen de muur.



Onze landgenote toonde echter veerkracht en zorgde op karakter zowaar nog voor een ultieme comeback in de eerste set: 4-6.



Ook in set 2 moest Wickmayer haar eerste opslagspelletje meteen prijs geven, maar bij een 3-3-stand trok de 33-jarige Belgische het laken helemaal naar zich toe.



Watson kreeg geen game meer aan haar telraam toegevoegd en moest uiteindelijk na 1 uur en 35 minuten haar meerdere erkennen



In de halve finales ontmoet Wickmayer de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek. Die partij wordt vanavond nog gespeeld, start om 17.30 uur.