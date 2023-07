Greet Minnen kansloos onderuit in eerste ronde tegen Ostapenko

Greet Minnen had zich doorheen de kwalificaties in Londen gewurmd, maar de loting was onze landgenote niet goed gezind.

Ze trof de Letse Jelena Ostapenko (WTA 17), in 2017 laureate op Roland Garros en een jaar later halvefinalist op Wimbledon. Een taaie klant dus.

Dat kwaliteitsverschil werd al snel in de partij duidelijk. Ostapenko speelde een niveau beter en gaf Minnen amper een kans.

Na twee korte sets was het verhaal over voor Minnen: 1-6 en 2-6. Ook Ysaline Bonaventure sneuvelde woensdag meteen in Londen.