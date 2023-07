Geen nieuwe grandslamfinale voor Sander Gillé en Joran Vliegen

Op Roland Garros schopten Sander Gillé en Joran Vliegen het tot in de finale, op Wimbledon is de derde ronde het eindstation geworden voor het Belgische dubbelduo. Ze verloren in twee sets van Amerikanen Lammons-Withrow. Later vandaag komt Vliegen nog in actie in de kwartfinales van het gemengd dubbel.