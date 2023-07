Rugproblemen onder controle: Elise Mertens heeft weinig moeite met eerste horde Hruncakova

Elise Mertens weet weer wat een wedstrijd winnen is. Na een moeilijke voorbereiding op het gras, heeft ze haar kunnen getoond in de eerste ronde van Wimbledon. Haar rugproblemen leken onder controle. Getuige daarvan is Viktoria Hruncakova (WTA-129). Zij kon enkel in de eerste set stevig weerwerk bieden.