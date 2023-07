LIVE Wimbledon: Is Elise Mertens verlost van rugproblemen in eerste ronde op heilige gras?

Elise Mertens haar voorbereiding op Wimbledon was verre van ideaal. De Belgische nummer 1 bij de vrouwen moest zowel op de grastoernooien in Rosmalen als in Eastbourne vroeg opgeven met rugproblemen. Hinderen die haar in haar eerste ronde tegen Viktoria Hruncakova (ATP-129)? Volg hier het verloop.