LIVE Wimbledon: Elise Mertens komt onder stoom, maakt ze het af in set 3?

Elise Mertens neemt het in de 2e ronde van Wimbledon op tegen een wildcard. Dat die wildcard ooit 3e stond op de wereldranglijst en in 2019 de halve finales haalde in Londen zet dat wel in een ander daglicht. Volg hier het scoreverloop in de match tussen Mertens en Elina Svitolina.