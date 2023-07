Elise Mertens is na match vol bokkensprongen uitgeschakeld op Wimbledon

Tot een paar jaar geleden behoorde Elina Svitolina tot de wereldtop bij de vrouwen - ze won onder meer de WTA Finals - maar de oorlog in Oekraïne en vooral het moederschap zetten haar carrière even op pauze.

Maar sinds april is Svitolina weer helemaal terug, misschien nog wel sterker dan voorheen. Op Roland Garros haalde ze al meteen de kwartfinales. Geen cadeau dus voor Elise Mertens in de 2e ronde.



Dat werd ook snel duidelijk toen Svitolina Mertens in de eerste set van het kastje naar de muur speelde. Na amper 23 minuten was het al voorbij: 6-1.



Maar Mertens trok haar vechtjas aan en krikte haar niveau aanzienlijk op in de tweede set. Plots draaide het voor geen meter meer voor Svitolina, die nu op haar beurt een 1-6-draai om de oren kreeg.

Een medische time-out - waarbij ze oogdruppeltjes kreeg - deden wonderen voor Svitolina. Opnieuw maakte de match een haarspeldbocht, deze keer in de richting van de Oekraïense. Voor de 3e keer op een rij stond de 6-1 op het bord.

Mertens kan zich nu richten op het dubbelspel, waar ze vorig jaar de finale haalde.