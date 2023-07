Dubbeltoernooi afgelopen voor Greet Minnen, straks is Elise Mertens aan zet

Op Roland Garros haalden Greet Minnen en Anna Bondar de kwartfinales, op Wimbledon lukte het hen net niet.

Na een wedstrijd van 2 uur en 6 minuten moesten ze zich gewonnen geven tegen Marie Bouzkova en Sara Sorribes Tormo.

Voor Minnen is Wimbledon helemaal afgelopen. In het enkelspel verloor ze vorige week in de eerste ronde van de Letse speelster Jelena Ostapenko.