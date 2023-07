Nick Kyrgios, tegenstander van David Goffin, moet op de valreep passen voor Wimbledon

clock 23:17

23 uur 17. Forfait Kyrgios. Nick Kyrgios, normaal gezien de tegenstander van David Goffin in de 1e ronde, heeft zondagavond bekendgemaakt dat hij niet zal deelnemen aan Wimbledon. "In Mallorca ondervond ik last van mijn pols. Na een scan is gebleken dat ik een scheurtje in een ligament heb. Ik heb alles geprobeerd om klaar te geraken voor Wimbledon. Het is een ontgoocheling dat ik niet meer genoeg tijd had", laat de Australiër, vorig jaar nog verliezend finalist in Londen, weten. Vermoedelijk zal David Goffin het maandag opnemen tegen een lucky loser uit de kwalificaties. Wie dat wordt, is op dit moment nog niet bekend. .