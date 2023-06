Belgen in de finale op Roland Garros: Vliegen & Gillé winnen hun halve finale in twee sets

Sander Gillé en Joran Vliegen spelen zaterdag de dubbelfinale op Roland Garros. In hun halve finale waren de Belgen in twee sets te sterk voor een Nederlands/Duits duo. Het is de eerste keer dat de Belgen zo ver doorstoten. Vliegen en Gillé treden zo ook in de voetsporen van Rochus en Malisse. Zij waren in 2004 het laatste Belgische dubbelduo in een grandslamfinale.