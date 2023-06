LIVE: Novak Djokovic grijpt eerste set en staat stapje dichter bij historische 23e grandslamzege

Novak Djokovic heeft bloed geroken en duwt door. Hij geeft Ruud geen kans in het begin van set 2 en slaat meteen een kloofje.

16 uur 56. 3-0: Djokovic duwt door. Novak Djokovic heeft bloed geroken en duwt door. Hij geeft Ruud geen kans in het begin van set 2 en slaat meteen een kloofje. .

clock 16:32

16 uur 32. 7-6: Djokovic pakt eerste set. Tot de tiebreak gaven beide heren elkaar geen duimbreed toe. Maar in de race naar 7 punten is Djokovic baas. De Serviër holt achter elke bal aan, Ruud lijkt bij momenten tegen een muur te tennissen. Het verdict: 7-1 in de tiebreak en de eerste set voor Djokovic. .