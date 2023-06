Iga Swiatek doet het opnieuw op Roland Garros, maar Karolina Muchova plooit pas na bijna 3 uur

De voorbije 4 jaar was enkel Maria Sakkari erin geslaagd Iga Swiatek te verslaan op Roland Garros. De Poolse begon dan ook als torenhoge favoriete aan de finale tegen Karolína Muchova.

De eerste set leek te wijzen op een korte finale, want Swiatek was een klasse te sterk voor Muchova.



Set 2 bracht niet veel beterschap, want Muchova kwam op een 0-3-achterstand. Maar dan werd duidelijk dat ze de voorbije weken samenwerkte met Kirsten Flipkens, want met gevarieerd tennis à la Flipkens knokte ze zich terug in de set én uiteindelijk ook de match.



In de derde set veroverde Muchova meteen een break. Het dubbeltje leek haar kant op te rollen, zeker omdat ze er een blanco spel aan toevoegde.



Maar de vechtlust van Swiatek is niet te onderschatten en twee weken op de tippen lopen begon zijn tol te eisen bij Muchova. Dat was ook zonneklaar in het laatste spelletje. Muchova moest bij 5-6 serveren om haar hachje te redden, maar dat lukte niet. Het eerste matchpunt was meteen het goeie voor Swiatek.





Met haar 3e eindzege komt de Poolse op de gedeelde 4e plaats op de ranglijst aller tijden (sinds het proftennis). Enkel Chris Evert (7 titels), Steffi Graf (6 titels) en Justine Henin (4 titels) staan nog boven haar.