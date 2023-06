Elise Mertens laat kwartfinale op Roland Garros uit handen glippen

Mertens kwam in de openingsset meteen 2-0 voor. Ze moest vervolgens zelf haar opslag inleveren, maar ging meteen opnieuw door de opslag van Pavljoetsjenkova. De Belgische nummer 1 kon met de steun van het publiek de break wel bevestigen. Ze verdedigde heel secuur op de harde slagen van haar tegenstander en wist heel veel scherpe ballen terug te brengen. Bij 5-3 verzilverde Mertens de tweede setbal. In set 2 kreeg Mertens 7 breakkansen voor een dubbele break voorsprong (4-1) en leek ze op weg naar de zege, maar haar ervaren tegenstander vocht terug. Het verdict over set 2 moest vallen in een tiebreak. Die was met 7/3 een prooi voor Pavljoetsjenkova. De 2e set duurde 1 uur en 15 minuten.

Gehavende Mertens rekt het einde

Het oponthoud brak het opslagritme van Pavljoetsjenkova. Mertens wist meteen door de opslag van de Russin te gaan, die drie dubbele fouten sloeg. Maar ze kon de break niet bevestigen en na een ijzersterk servicegame van Pavljoetsjenkova keek Mertens tegen zware 5-1-cijfers aan.



De Russin kreeg drie matchballen op de service van Mertens, maar die redde ze allemaal. Mertens vocht met haar laatste krachten nog terug tot 5-3 op de opslag van Pavljoetsjenkova. Maar in haar volgende servicegame was het vat af bij de Belgische.



Bij het vijfde matchpunt was het bingo voor Pavljoetsjenkova. Na 3 uur en 9 minuten moest de laatste Belgische vertegenwoordiger in het enkelspel zich gewonnen geven. Zonde voor Mertens, want ze begon zo sterk aan de match.



Ze hoeft wel nog niet huiswaarts keren, want ze is nog actief in het dubbelspel. Met de Australische Storm Hunter staat ze in de achtste finales. Afwachten dus of haar fysieke klachten ook een invloed gaan hebben op haar dubbelmatch.