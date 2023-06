Elise Mertens laat kwartfinale op Roland Garros uit handen glippen: "Dichtbij, maar toch veraf"

Elise Mertens is er niet in geslaagd om voor de eerste keer in haar carrière de laatste 8 te bereiken op Roland Garros. Het zag er nochtans heel goed uit voor Mertens tegen Anastasija Pavljoetsjenkova. Mertens won de 1e set en had in de 2e set 7 breakkansen voor een dubbele break voorsprong. Maar ze verloor toen de controle over de partij. De Russin, finaliste in 2021, trok nog aan het langste eind.

Mertens kwam in de openingsset meteen 2-0 voor. Ze moest vervolgens zelf haar opslag inleveren, maar ging meteen opnieuw door de opslag van Pavljoetsjenkova.



De Belgische nummer 1 kon met de steun van het publiek de break wel bevestigen. Ze verdedigde heel secuur op de harde slagen van haar tegenstander en wist heel veel scherpe ballen terug te brengen. Bij 5-3 verzilverde Mertens de tweede setbal.



In set 2 kreeg Mertens 7 breakkansen voor een dubbele break voorsprong (4-1) en leek ze op weg naar de zege, maar haar ervaren tegenstander vocht terug. Het verdict over set 2 moest vallen in een tiebreak. Die was met 7/3 een prooi voor Pavljoetsjenkova. De 2e set duurde 1 uur en 15 minuten.

Een derde set moest uitsluitsel brengen. Bij 3-0 en twee servicebreaks van Pavljoetsjenkova moest de kinesist op Court Philippe-Chartrier aantreden. Mertens leek last te hebben van haar rug en linkerbovenbeen.

Gehavende Mertens rekt het einde

Het oponthoud brak het opslagritme van Pavljoetsjenkova. Mertens wist meteen door de opslag van de Russin te gaan, die drie dubbele fouten sloeg. Maar ze kon de break niet bevestigen en na een ijzersterk servicegame van Pavljoetsjenkova keek Mertens tegen zware 5-1-cijfers aan.



De Russin kreeg drie matchballen op de service van Mertens, maar die redde ze allemaal. Mertens vocht met haar laatste krachten nog terug tot 5-3 op de opslag van Pavljoetsjenkova. Maar in haar volgende servicegame was het vat af bij de Belgische.



Bij het vijfde matchpunt was het bingo voor Pavljoetsjenkova. Na 3 uur en 9 minuten moest de laatste Belgische vertegenwoordiger in het enkelspel zich gewonnen geven. Zonde voor Mertens, want ze begon zo sterk aan de match.



Ze hoeft wel nog niet huiswaarts keren, want ze is nog actief in het dubbelspel. Met de Australische Storm Hunter staat ze in de achtste finales. Afwachten dus of haar fysieke klachten ook een invloed gaan hebben op haar dubbelmatch.

Mertens: "Ik was er dichtbij, maar nog altijd veraf"

Enkele uren na de wedstrijd had Mertens al terug een lach op haar gezicht. Toch moest ze de nederlaag even laten bezinken: "Ik was er dichtbij, maar nog altijd veraf. Het was een moeilijke wedstijd. Pavljoetsjenkova gaf weinig ritme." Bij een 3-1-voorsprong in de 2e set kreeg Mertens 7 breakpunten die ze niet benutte: "Het is natuurlijk heel jammer dat ik dat spelletje niet heb kunnen winnen. Misschien had ik het anders kunnen aanpakken, maar het is een momentopname. Het moet alleen heel snel gaan." "Pavljoetsjenkova speelde een heel goede tiebreak, haar verdienste. Ik werd net iets te veel in de verdediging gedrongen, ik had weinig kansen om iets terug te doen omdat ze de druk hoog hielt." "In de derde set bleef ik alles geven, maar het zat niet mee."

Elk moment in de match kan het momentum shiften. In de 3e set voelde ik dat het moeilijker en moeilijker werd. Elise Mertens

Na die tiebreak pakte de Russin vertrouwen en ging ze door op haar elan in de 3e set: "Tennis is een hele mooie, maar ook moeilijke sport, want je staat alleen op het veld. Elk moment in de match kan het momentum shiften. En in die 3e set voelde ik dat het moeilijker en moeilijker werd."

"Het is natuurlijk een teleurstelling, maar mijn motivatie en de passie voor de sport blijft nog altijd leven. Ik probeer de positieve punten uit de match mee te nemen." Mertens wou ook graag het fantastische publiek in Parijs bedanken: "Ik apprecieer het enorm dat het publiek me in de 3e set is blijven steunen. Ook al zag het er niet zo goed uit na 5-1, bleven de fans me energie geven."

Alles geven voor de dubbel

Naast teleurstelling heerst er bij Mertens ook een fier gevoel: "Vierde ronde was het doel op dit toernooi en alles wat erbij kwam was mooi meegenomen." Mertens blijft zo haar waarde bewijzen op de grand slams: "Het is fijn om te weten dat ik het niveau nog aankan. Ik word bijna 28", lacht Mertens. "Ik ben zeker niet meer bij de jongsten in het tennis. Ik heb dan wel niet de kwartfinale gehaald, maar het is wel weer een vierde ronde zoals vorig jaar. " "Ik ben ook heel blij dat mijn niveau over de matchen gestegen is en dat ik ben gegroeid in het toernooi." Nu ligt de focus van de Belgische nummer 1 op de dubbel en de rest van het seizoen: "Ik zit nu nog in het dubbeltoernooi en ik ga er helemaal voor gaan. Daarnaast ga ik er alles aan doen om terug naar die 20e plek op de enkelranking te stijgen."

Elise Mertens staat in de achtste finale van het dubbelspel met de Australische Storm Hunter.