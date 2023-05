Ysaline Bonaventure moet meteen inpakken op Roland Garros na kansloze nederlaag

Met Ysaline Bonaventure kwam de derde Belgische speelster in actie in Parijs. Met Anna Blinkova trof ze een speelster die 28 hoger gerangschikt is.

Bonaventure begon slecht en moest meteen haar eerste opslagspel afgeven. Blinkova dicteerde de wet en verzamelde in de eerste set nog een break, waarna ze het afmaakte: 6-2.

In de tweede set kreeg Bonaventure geen voet meer aan de grond. Een droge 6-0 was haar deel: over en uit in Parijs.

Elise Mertens is zo de enige Belg die nog actief is in het enkelspel. Zij won haar eerste ronde vlot van de Slovaakse Viktoria Hruncakova.