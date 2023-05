Maryna Zanevska gaat strijdend ten onder in eerste ronde in Parijs

Zanevska had met Poetintseva een lastige klant getroffen. De Kazachse staat dan wel pas 58ste op de wereldranglijst, ze stond wel al twee keer eerder in de kwartfinale in Parijs.

In de eerste set ging onze landgenote het beste van start. Zanevska gaf meteen haar eigen opslag af, maar ging dan tweemaal door de opslag van de Kazachse.

Tot 2-5 kon ze die break voorsprong behouden, maar daarna stortte haar kaarthuisje in mekaar. Poetintseva won vijf spelletjes na elkaar - Zanevska miste onderweg twee setballen - en won de eerste set.

In de tweede set had Zanevska opnieuw snel een break te pakken, maar ze gaf die al even snel uit handen. Beide speelsters hielden gelijke tred tot 6-6, een tiebreak moest beslissing brengen.

Daarin maakte Poetintseva het vlot af: 7-3. Zanevska verliest zo voor de vierde keer in haar carrière in de eerste ronde van Roland Garros.