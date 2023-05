LIVE: Goffin achtervolgt weer tegen lastige klant Hurkacz op Roland Garros

David Goffin krijgt meteen een lastige opdracht te verwerken in de eerste ronde van Roland Garros. De enige Belgische man op de hoofdtabel, teruggezakt naar de 113e plaats op de ranking, treft het Poolse 13e reekshoofd Hubert Hurkacz (ATP-13). Vorig jaar troffen de 2 elkaar in de 3e ronde in Parijs: 7-5, 6-2, 6-1 voor de Pool tegen een geblesseerde Goffin. Volg het scoreverloop hier.