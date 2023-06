LIVE Roland Garros: Elise Mertens haalt beste spel boven tegen Pegula en wint eerste set

We vroegen er net om. Daar is een nieuwe break! Vanaf de baseline neemt Mertens nu steeds vaker de overhand van haar Amerikaanse tegenspeelster. 4-3!

13 uur 03. 4-3 Mertens! We vroegen er net om. Daar is een nieuwe break! Vanaf de baseline neemt Mertens nu steeds vaker de overhand van haar Amerikaanse tegenspeelster. 4-3! .

12 uur 52. Het regent dubbele fouten. Deze keer is het Pegula die veel te makkelijk een punt cadeau doet, maar ook zij behoudt opnieuw haar spel na een duelletje aan het net. .

12 uur 49. 2-2. Met een ace, een gelukje bij het net en een stevige backhand laat Mertens aanvankelijk niet veel kansen aan Pegula, maar met een 6e dubbele fout werkt ze zich toch weer in de nesten. Uiteindelijk maakt ze het wel knap af en wordt het 2-2. .

12 uur 44. 1-2. Mertens komt voor het eerst in deze partij op achterstand. Pegula maakt er 1-2 van en begint steeds offensiever te spelen. Wordt dit een kantelpunt of gaat de Belgische rustig door op haar elan van set 1? .

12 uur 40. Break na break: 1-1. Opnieuw een geweldig drop shot van Mertens in het tweede spel, maar dat volstaat niet om haar eigen opslagspel te behouden. Met haar 5e dubbele fout geeft ze het zelf ook wel uit handen. .

12 uur 34. Mertens stoomt door! Het lijkt wel alsof we een herhaling krijgen van de eerste game in set 1. Mertens komt op een 0-30 achterstand, maar draait het nog volledig om met enkele verwoestende uithalen. Meteen een break zo. 1-0 Mertens in set 2. .