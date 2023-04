Maryna Zanevska mept bagageproblemen van zich af en stoomt door naar tweede ronde in Madrid

Na 59 minuten mocht Maryna Zanevska haar vuisten ballen.

Ze vergat alle problemen die de reis naar Madrid met zich meebracht. Haar bagage zat vast op een buitenlandse luchthaven.

Met een droge 6-0 in set 1 was alle frustratie van haar lichaam geschud. En ook in de tweede set kon de Amerikaanse Kenin onze landgenote nooit bedreigen.

In de volgende ronde staat de 29-jarige Belgische met Oekraïense roots tegenover de Russin Liudmila Samsonova (WTA 18).

Elise Mertens (WTA 29) maakt na twee weken pauze haar rentree in Madrid. Ze start in de tweede ronde als 24e reekshoofd tegen de Canadese Rebecca Marino (WTA 79).