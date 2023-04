Billie Jean King Cup: Wickmayer verliest, Bonaventure hangt bordjes gelijk tegen Canada

clock 08:15

08 uur 15. Bonaventure vecht zich naar zege. Ysaline Bonaventure (WTA 86) heeft in de tweede wedstrijd de bordjes opnieuw in evenwicht gehangen. Na 2u21 trok Bonaventure na een knappe comeback aan het langste eind tegen Rebecca Marino. Het werd 4-6, 6-4 en nog eens 6-4. Zaterdag (vanaf 23u Belgische tijd, 14u lokale tijd) volgen de overige twee enkelwedstrijden en het dubbelspel. In principe zijn de affiches dan Bonaventure/Fernandez en Wickmayer/Marino in het enkel en Kirsten Flipkens/Greet Minnen tegen Fernandez en Gabriela Dabrowski in het dubbel. De coaches kunnen de samenstellingen wel nog wijzigen. .