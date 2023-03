Elise Mertens mept zich vlot naar plek in de 1/8e finales in Miami

Een wedstrijd van bijna 2 uur vertaalt zich naar een vlotte zege voor Elise Mertens. Althans op het scorebord.

Tegen het 29e reekshoofd in Miami, Petra Martic, moest de 27-jarige Belgische wachten tot 4-4 om eindelijk door de opslag te gaan van haar tegenstander. De late break volstond meteen voor setwinst.

In de tweede set volgde een breakfestijn. In de eerste 5 service games, ging die 4 keer verloren. Dat 3 keer in het voordeel van Mertens, waardoor onze landgenote uitliep tot 1-4. Die voorsprong hield ze makkelijk vast op weg naar de 1/8e finales.

Bij de laatste zestien treft de Belgische nummer 11 de Kazachse Elena Rybakina (WTA 7), vorig jaar de beste op Wimbledon. Rybakina versloeg in haar derde ronde de Spaanse Paula Badosa (WTA 29) in drie sets: 3-6, 7-5 en 6-3.

Mertens is ook nog in het dubbelspel actief in Miami. Samen met de Australische Storm Hunter speelt ze er zondag in de 2e ronde.