Eerste reekshoofd Caroline Garcia houdt Elise Mertens uit finale in Monterrey

Garcia is niet niemand. De nummer 5 van de wereld won vorig jaar de WTA Finals, van hun 7 onderlinge duels verloor 4e reekshoofd Mertens afgelopen nacht een 5e keer.



Garcia kon rekenen op een stevige opslag met 6 aces en 0 dubbele fouten. Enkel in de eerste set moest ze in 2 games telkens 2 breakballen toestaan, maar die werkte ze keurig weg.



Mertens had het wat lastiger om haar opslagspelletjes binnen te halen. Garcia dwong 12 breakkansen af, 10 keer kon Mertens het ontij keren. Maar in het voorlaatste spelletje van elke set brak Garcia door Mertens' opslag. Dat bleek cruciaal: in het volgende spel pakte ze altijd de set.



In de finale in Mexico neemt Garcia het op tegen de Kroatische Donna Vekic (WTA-31). Het derde reekshoofd was met 7-5, 6-2 te sterk voor de Chinese Lin Zhu (WTA-41). In de kwartfinales was Vekic de betere van Ysaline Bonaventure (WTA-96).