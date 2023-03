Dubbelen in Indian Wells: Elise Mertens door, Kirsten Flipkens en Kimberley Zimmermann out

Elise Mertens vormt samen met de Australische Storm Hunter het zesde reekshoofd in het Amerikaanse toptoernooi, gedoteerd met 8,8 miljoen dollar. Ze versloegen als eerste het Spaans-Kazakse duo Paula Badosa/Jelena Rybakina met 7-6 (7/2), 6-3.



Mertens en Hunter nemen het in de 1/8e finales op tegen de Amerikanen Danielle Collins en Peyton Stearns, die met 6-2, 6-2 onze landgenote Kimberley Zimmermann en de Hongaarse Anna Bondar wipten.



Ook voor Kirsten Flipkens, die sinds Wimbledon vorig jaar enkel nog dubbelt, zit het toernooi erop. Samen met de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands kende ze geen verhaal tegen de Japanse Miyu Kato en de Indonesische Aldila Sutjiadi met 6-2, 6-0.



Elise Mertens is de enige van de drie die ook in het enkelspel uitkwam, maar de eerste ronde was daarin het eindstation tegen de Chinese Wang Xinju.