Ysaline Bonaventure botst op Lauren Davis in Hobart, ook Zanevska ligt eruit

Voor Ysaline Bonaventure was het haar 2e ontmoeting met Lauren Davis, de nummer 84 van de wereld. In 2019 stonden de twee al eens tegenover elkaar op het WTA-toernooi van Charleston, in een match die toen gewonnen werd door Davis na een driesetter.

En ook vandaag bleek Davis te sterk voor Bonaventure, na een wedstrijd die bijna 1u45' duurde. Die 1e set werd beslist na een tiebreak, nadat beide speelsters 3 keer hun opslag ingeleverd hadden.

Ook in de tiebreak had Bonaventure het lastig om te scoren op haar eigen opslag. Het 1e setpunt was meteen het goede voor Davis.

Set 2 leek haast een kopie van de 1e set, alleen met nog meer breaks: 7 in totaal. Nadat Davis bij 4-3 voor de 4e keer de service van Bonaventure gebroken had, mocht ze serveren voor de wedstrijd. Uiteindelijk had de Amerikaanse nog 4 matchpunten nodig om Bonaventure uit te tellen.

Ondanks de uitschakeling kan onze landgenote wel met vertrouwen uitkijken naar de Australian Open, die volgende week van start gaan. Vorige week haalde Bonaventure in Auckland nog voor het eerst in haar carrière de halve finales van een WTA-toernooi.