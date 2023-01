Wimbledonwinnares Rybakina stoot met 11 aces door naar laatste 4 Australian Open

Jelena Rybakina is de nummer 25 van de wereld, Jelena Ostapenko staat 8 plaatsen hoger. Maar de winnares van Wimbledon 2022 had de bovenhand.



De Letse gaf al in het eerste spelletje haar opslag uit handen en deed dat nog een tweede keer in het 5e spelletje (4-1). Rybakina kende geen genade en stak met onder meer 3 aces set 1 met 6-2 op zak na een dik half uur.



In de tweede set deed Rybakina daar nog eens 8 aces bij. Maar die had ze nodig, want Ostapenko krikte haar niveau op en sloeg meer winners dan in de 1e set.



Rybakina verloor als eerste haar service, maar kon toch vrij snel de rollen omdraaien. Ostapenko vocht voor wat ze waard was, dwong een pak breakballen af, maar Rybakina gaf het niet meer af tegen de winnares van Roland Garros 2017. Na 1 uur en 20 minuten zat het erop.



In de halve finale wacht de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA-3) en de Wit-Russin Victoria Azarenka (WTA-24). Die laatste won de Australian Open in 2012 en 2013.