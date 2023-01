Van Uytvanck (met Kalinina) en Minnen (met Bondar) kennen in dubbel wel succes op Australian Open

Van Uytvanck en Kalinina namen in 2 sets afstand van Eri Hozumi en Tamara Zidansek met 7-6 (7/3), 6-3.



In de tweede ronde spelen ze tegen de Kazachse Anna Danilina en de Indiase Sania Mirza, de 8e reekshoofden, of de Hongaarse Dalma Galfi en de Amerikaanse Bernarda Pera.



In het enkelspel werd Alison Van Uytvanck (WTA-68) maandag in de openingsronde uitgeschakeld door de Tsjechische topper Petra Kvitova (WTA-15).