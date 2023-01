Nachtraven Andy Murray en Thanasi Kokkinakis houden Melbourne wakker: matchpunt om 4.05 u

Op zijn 35e fonkelt de ster van Andy Murray niet meer zo fel, maar de Schotse karakterkop bewijst in Melbourne dat hij ondanks zijn heupblessure en andere letsels nog niet volledig versleten is.

In de eerste ronde had hij al een slopende vijfsetter tegen Matteo Berrettini in huis. Murray stond toen 5 uur op de baan na een 2-0-achterstand, tegen Thanasi Kokkinakis ging hij nog een stapje verder.

Pas na 5 uur en 45 minuten zou Murray de match uitserveren. En hij deed het nog maar eens nadat hij met zijn rug tegen de muur had gestaan.

Murray verloor de eerste twee sets, maar klauwde terug en schreeuwde het uit om 4.05 u Australische tijd.

De temperatuur was al flink gezakt tot 15 graden, enkele honderden fans lieten zich niet wegjagen in de Margaret Court Arena.