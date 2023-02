LIVE: Het is erop of eronder voor België in Daviscup-confrontatie met Zuid-Korea

De Belgische kapitein Johan Van Herck toonde zich begrijpelijkerwijs tevreden na de eerste wedstrijddag in het Daviscup-kwalificatieduel tegen Zuid-Korea. "Of je het een perfecte dag kunt noemen? Ja, ik denk het wel", zei hij.

"Als ons was verteld dat we na de eerste dag met 2-0 voor zouden staan, is dat het ideale resultaat. 1-1 was het minimum dat we verwachtten. Zizou speelde een geweldige wedstrijd, vooral na het verlies van de eerste set. Hij vermande zich om te winnen en toonde een geweldige houding. David van zijn kant speelde een vrij professionele wedstrijd. Hij deed wat hij moest doen om ons dat tweede punt te bezorgen dat we echt wilden pakken nadat we de leiding hadden genomen. Dus ik ben erg blij."

België heeft zondag op de tweede wedstrijddag nog maar één zege nodig uit de laatste drie wedstrijden om de confrontatie te winnen. "We beginnen met het dubbelspel en willen die voorsprong behouden", vervolgde Van Herck. "Met Sander (Gillé) en Joran (Vliegen) hebben we een goed duo dat ons zonder twijfel die derde zege kan bezorgen. Maar we blijven op onze hoede en professioneel."