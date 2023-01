Elise Mertens klopt Amerikaanse Davis en treft nu ex-dubbelpartner Sabalenka

Davis (WTA-57) opende in de winning mood met een love game en meteen de break (0-2). Elise Mertens (WTA-32) schoot meteen wakker en liet vanaf dan de logica van de ranking respecteren. Ze brak meteen terug en zou voor de rest van de match geen breakbal meer toestaan.



Haar opslag draaide niet heel vlot, maar ze sloeg toch 7 aces. Zelf bracht ze Davis geregeld in de problemen: met een extra break in het 9e spelletje pakte onze landgenote de eerste set op love: 6-4 in 36 minuten. Opvallend was dat Davis 3 van haar opslagspelletjes op love binnenhaalde.



De Amerikaanse opende er ook de 2e set mee, maar ze vond geen antwoord op het solide spel van de 2 jaar jongere Elise Mertens, die in 2018 in Melbourne haar doorbraak kende met een halve finale en er de laatste 3 jaar telkens de vierde ronde haalde.



Mertens beperkte in de 2e set haar foutenlast tot 4. Aan het net boekte ze 7 op 7. Davis sloeg meer winners, maar ook meer fouten. Mertens won de laatste 4 games van set 2, na 3 matchballen stond er na nog eens 37 minuten 6-3 op het bord.



