Daviscup Zuid-Korea - België: Goffin na lange reis: "Gemotiveerd voor België en Van Herck"

clock 12:10

12 uur 10. Goffin: "Wil mij tonen voor België en Van Herck". David Goffin is opnieuw het speerpunt van de Belgische ploeg. Onze 32-jarige landgenoot reisde de voorbije 10 dagen 2 keer de wereld rond, van Melbourne naar Louvain-la-Neuve en vervolgens naar Zuid-Korea. "Het was een lange reis", lachte Goffin groen vandaag. "Ik ben heel gemotiveerd om mij te tonen voor België en voor Johan Van Herck, die na dit jaar afscheid neemt als kapitein", opende de Belgische nummer 1 de persbabbel. "Ik weet dat mij ook geen 10 jaar meer resten bij de Daviscup-ploeg. Ik wil samen met de rest van het team België op het hoogste niveau houden. We willen hier het behoud verzekeren en ons net als vorig jaar plaatsen voor de groepsfase met de grote landen. Maar het zal niet makkelijk worden." .