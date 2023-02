Daviscup Zuid-Korea - België: Bergs opent tegen Kwon, Goffin tegen Hong

clock 08:43

08 uur 43. Loting. Het programma voor het komende weekend is bekendgemaakt en Zizou Bergs mag de spits afbijten tegen Soonwoo Kwon, de nummer 61 van de wereld. Die match gaat om 3 uur Belgische tijd van start. Hierna is het aan David Goffin om de score te verdubbelen of gelijk te trekken. Goffin geeft Seon Chan Hong partij, de nummer 237 van de wereld. De beslissende zondag gaat van start met het dubbelspel, waar België sinds een paar jaar het vaste duo Vliegen/Gillé heeft. .