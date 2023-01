David Goffin wint voor het eerst in 2023, hij passeert Boeblik in Auckland

Het was hun 2e onderlinge duel en Goffin won een 2e keer. Boeblik had iets met het cijfer 6 afgelopen nacht: hij sloeg 6 aces, 6 dubbele fouten en kon geen van zijn 6 breakpunten tegen rechtzetten.



Goffin brak als eerste in de eerste set, maar moest ook een keer zijn opslag prijsgeven: 6-3. In de 2e set ging Boeblik als eerste door de opslag van de Belg, maar de Kazak verloor wel zijn 3 opslagspelletjes. Toen Goffin bij 5-3 opsloeg voor de match kon Boeblik het verdict nog even uitstellen: 6-4.



Na 1 uur en 14 minuten stoomde Goffin door naar een duel tegen de Franse wildcard Ugo Humbert (ATP-108) of de Amerikaanse qualifier Christopher Eubanks (ATP-123).



Goffin had zijn eerste twee wedstrijden van de nieuwe tennisjaargang verloren. Op de United Cup in Perth, in Australië, moest hij het afleggen tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Griek Stefanos Tsitsipas.