Bonaventure trekt goede lijn gewoon door in WTA-Hobart: "Ondanks beetje vermoeidheid"

Bonaventure stond vorige week in de halve finales van het WTA-toernooi van Auckland, in Nieuw-Zeeland, dat was een primeur in haar carrière.



Tegen de net hoger geplaatste Zidansek moest ze even in de match komen. Bonaventure gaf in het eerste spelletje haar opslag prijs, maar zette dat meteen recht. In het 5e game overleefde ze liefst 6 breakballen. Eén breakkans volstond voor Bonaventure om te kunnen serveren voor de set (3-5).



Maar Zidansek draaide de rollen nog om: ze brak terug, werkte een setpunt weg en won simpel de tiebreak met 7/2. Bonaventure liet te vaak steken vallen, zo sloeg ze liefst 4 dubbele fouten.



De 2e set was een heus breakfestival met liefst 13 breakballen, 6 breaks, 2 voor Zidansek, 4 voor Bonaventure, die gaandeweg de partij domineerde.



Ze liep 1-4 en 2-5 uit en pakte set 2 op love (6-2). Het kalf voor Zidansek was verdronken. Zeker nadat de Sloveense haar opslagspel meteen uit handen gaf. Bonaventure controleerde, brak nog een keer en maakte de match uit: 6-2.



Lauren Davis

In de 1/8e finales neemt Bonaventure het op tegen de Amerikaanse Lauren Davis (WTA-84), die met 2 keer 6-2 te sterk was voor haar landgenote Sloane Stephens (WTA-36), het vierde reekshoofd.



Later op de dag komen nog 3 Belgen in actie in de 1e ronde. In een Belgisch duel staat Maryna Zanevska (WTA-87) tegenover 2e reekshoofd Elise Mertens (WTA-27). Alison Van Uytanck (WTA-70) ontmoet de als 7e geplaatste Poolse Magda Linette (WTA-46).

"Niet zo'n eenvoudige wedstrijd"