Nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz moet geblesseerd de strijd staken in Parijs

De Spaanse nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz heeft op het Masters 1.000-toernooi van Parijs (hardcourt/5.415.410 euro) in de kwartfinales opgegeven door een blessure.

Alcaraz had tegen de Deense youngster Holger Rune (ATP 18) de eerste set verloren met 6-3 en stond in de tiebreak van de tweede met 3-1 achter. Na ruim anderhalf uur gaf hij er echter de brui aan met wat leek op een buikspierblessure.

Rune neemt het in de halve finale op tegen het Canadese achtste reekshoofd Félix Auger-Aliassime (ATP 8), die de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 21) in de kwartfinales huiswaarts stuurde in twee sets (6-1 en 6-4).

Beide tennissers keken elkaar vorige week nog in de ogen in de finale in Bazel, waarin Auger-Aliassime het haalde. De 22-jarige Canadees zit in bloedvorm en won voordien al achtereenvolgens ook de toernooien in Firenze en Antwerpen.