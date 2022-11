LIVESTREAM: Opgave Mertens veroordeelt België tot uitschakeling in BJK-cup

15 uur 25. De eerste break is een feit. De Belgen beginnen meteen scherp aan de wedstrijd en breken meteen: 0-1 in de eerste set. .

Elise Mertens moet het terrein verlaten met een blessure. Ze had pijn aan haar schouder en elleboog. Ze toonde enorm veel inzet, maar het mocht niet zijn. Tomljanovic krijgt de overwinning toegewezen en bijgevolg ook Australië, want Sanders won eerder al van Van Uytvanck.

De Australische loopt verder weg. Ze is precies herboren en speelt een stuk beter dan in het begin van de wedstrijd, waardoor ze nu 3-0 leidt.

clock 14:31

14 uur 31. Do or die voor Mertens. De Australische blijft doorduwen en komt op 5-4. Mertens vraagt een medische time-out om haar schouder te laten controleren. Ze is maar beter dadelijk terug in orde, want Mertens moet absoluut het volgende spelletje winnen als de Belgen nog een kans willen maken om door te stoten.