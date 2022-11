LIVESTREAM: België met de rug tegen de muur in BJK Cup, Elise Mertens moet winnen

clock 13:06 13 uur 06. Mertens breekt al snel. We zijn nog maar drie games ver, maar Mertens heeft al een break te pakken. Haar combinatie van power en precisie maakt het bijzonder moeilijk voor Tomljanovic. . Mertens breekt al snel We zijn nog maar drie games ver, maar Mertens heeft al een break te pakken. Haar combinatie van power en precisie maakt het bijzonder moeilijk voor Tomljanovic.

clock 12:50 12 uur 50.

clock 12:44 12 uur 44. Sets zullen de doorslag geven. Er wacht de Belgen een zware opdracht: ze moeten twee keer met 2-0 winnen. Alleen dan maken ze nog een kans op de halve finale. Elise Mertens weet dus wat haar te wachten staat tegen Ajla Tomljanovic. . Sets zullen de doorslag geven Er wacht de Belgen een zware opdracht: ze moeten twee keer met 2-0 winnen. Alleen dan maken ze nog een kans op de halve finale. Elise Mertens weet dus wat haar te wachten staat tegen Ajla Tomljanovic.

clock 12:37 12 uur 37.

clock 12:29 12 uur 29. Storm Sanders raast door. Sanders geeft maar niet af en wint uiteindelijk het beslissende spel. Een sterke prestatie van de Australische, die met deze overwinning België in het nauw drijft. De eindstand na een dik uur is uiteindelijk 6-2 6-2. . Storm Sanders raast door Sanders geeft maar niet af en wint uiteindelijk het beslissende spel. Een sterke prestatie van de Australische, die met deze overwinning België in het nauw drijft. De eindstand na een dik uur is uiteindelijk 6-2 6-2.



clock 12:21 12 uur 21.

clock 12:19 12 uur 19. Sanders kan het afmaken. Sanders blijft enorm agressief spelen en lijkt vandaag gewoon de betere speelster. Ze kan de wedstrijd afmaken: 5-2. . Sanders kan het afmaken Sanders blijft enorm agressief spelen en lijkt vandaag gewoon de betere speelster. Ze kan de wedstrijd afmaken: 5-2.

clock 12:17 12 uur 17. Van Uytvanck zou nu meteen moeten rebreaken. Sporza-commentator Dirk Gerlo. Van Uytvanck zou nu meteen moeten rebreaken Sporza-commentator Dirk Gerlo

clock 12:16 12 uur 16. Sanders breekt opnieuw. In de tweede set kan Sanders op exact hetzelfde moment breken: 4-2. Van Uytvanck moet zo snel mogelijk terug vechten, anders krijgen we hetzelfde scenario als in de eerste set. . Sanders breekt opnieuw In de tweede set kan Sanders op exact hetzelfde moment breken: 4-2. Van Uytvanck moet zo snel mogelijk terug vechten, anders krijgen we hetzelfde scenario als in de eerste set.

clock 12:01 12 uur 01. De tweede en derde game liggen in lijn met die van de eerste set. De dames blijvensterk opslaan: 2-1. . De tweede en derde game liggen in lijn met die van de eerste set. De dames blijvensterk opslaan: 2-1.

clock 11:54 11 uur 54. Waanzinnig eerste spel . De tweede set start met een game die meer dan 10 minuten duurt. Van Uytvanck krijgt maar liefstvijf breekpunten, maar kan er geen enkel winnen. 1-0 voor Sanders dus. . Waanzinnig eerste spel De tweede set start met een game die meer dan 10 minuten duurt. Van Uytvanck krijgt maar liefstvijf breekpunten, maar kan er geen enkel winnen. 1-0 voor Sanders dus.



clock 11:40 11 uur 40.

clock 11:38 11 uur 38. Sanders had slechts 23 minuten nodig. De eerste set gaat uiteindelijk vlotjes naar Sanders, want ze breekt nog een keer: 6-2. Van Uytvanck moet achtervolgen in de tweede set. . Sanders had slechts 23 minuten nodig De eerste set gaat uiteindelijk vlotjes naar Sanders, want ze breekt nog een keer: 6-2. Van Uytvanck moet achtervolgen in de tweede set.

clock 11:35 11 uur 35. Sanders pakt de eerste break. Sanders profiteert van enkele foutjes die Van Uytvanck maakt in haar opslagspel. Ze duwt ook meteen door in haar eigen opslagspel en vergroot de voorsprong tot 5-2. . Sanders pakt de eerste break Sanders profiteert van enkele foutjes die Van Uytvanck maakt in haar opslagspel. Ze duwt ook meteen door in haar eigen opslagspel en vergroot de voorsprong tot 5-2.

clock 11:29 11 uur 29. Sanders speelt agressief en probeert snelheid in haar spel te krijgen, maar Van Uytvanck laat zich niet zomaar doen. Beide dames blijven het evenwel moeilijk vinden om door de opslag te breken. . Sanders speelt agressief en probeert snelheid in haar spel te krijgen, maar Van Uytvanck laat zich niet zomaar doen. Beide dames blijven het evenwel moeilijk vinden om door de opslag te breken.

clock 11:24 11 uur 24. Foutloos. Zowel Van Uytvanck als Sanders spelen tot nu toe foutloos in hun opslagspel. De Australische begon met opslaan, dus staat op dit moment 2-1 voor. . Foutloos Zowel Van Uytvanck als Sanders spelen tot nu toe foutloos in hun opslagspel. De Australische begon met opslaan, dus staat op dit moment 2-1 voor.

clock 11:00 11 uur . Van Uytvanck en Mertens enkelen. In de match die moet gewonnen worden - liefst met 3-0, dan is België zeker, maar ook 2-1 kan volstaan - komen Alison Van Uytvanck en Elise Mertens in actie in het enkelspel. Gisteren tegen Slovakije speelden (en verloren) Ysaline Bonaventure en Maryna Zanevska. Bij 2-1 moeten de sets geteld worden om te kijken wie in het voordeel is. België verloor met 2-1 van Slovakije, Australië won met 2-1 van Slovakije. . Van Uytvanck en Mertens enkelen In de match die moet gewonnen worden - liefst met 3-0, dan is België zeker, maar ook 2-1 kan volstaan - komen Alison Van Uytvanck en Elise Mertens in actie in het enkelspel. Gisteren tegen Slovakije speelden (en verloren) Ysaline Bonaventure en Maryna Zanevska.



Bij 2-1 moeten de sets geteld worden om te kijken wie in het voordeel is. België verloor met 2-1 van Slovakije, Australië won met 2-1 van Slovakije.

clock 10:21 10 uur 21.