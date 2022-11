Elise Mertens wil vannacht revanche op WTA-Finals: "Niemand is onklopbaar"

clock 18:27

18 uur 27. Revanche voor Mertens? Mertens staat voor de tweede opeenvolgende keer in de dubbelfinale op de WTA Finals. Vorig jaar versloegen de Tsjechen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova Mertens en de Taiwanese Hsieh Su-Wei in de eindstrijd met 6-3 en 6-4. "Opnieuw de finale bereiken, is natuurlijk heel leuk", aldus het nummer negen op de WTA-dubbelranking. "Ik sta bij mijn vierde deelname aan de WTA Finals voor de tweede keer in de finale. Dat is zeker niet slecht, maar natuurlijk gaan we voor meer. Vorig jaar ging ik onderuit tegen Krejcikova en Siniakova, nu krijg ik een nieuwe kans om het tot een goed einde te brengen." "Zij zijn goed op elkaar ingespeeld, ze spelen al jaren samen. Dat maakt vaak het verschil, maar niemand is onklopbaar. We gaan vooral naar onszelf kijken. Ze verdedigen natuurlijk hun titel. Maar wij hebben niets te verliezen en gaan voor de winst", besloot Mertens. .