Xavier Malisse gaat eruit in kwartfinale van dubbel Antwerpen: "Nederlanders net sterker"

Na iets meer dan 1,5 uur stond er 7-6 (7/1), 7-6 (9/7) op het bord. Met Griekspoor en Van de Zandschulp kregen Malisse en Schwartzman een te duchten opponent voor de kiezen, want de Nederlanders rekenden in de eerste ronde af met topreekshoofden Juan Sebastian Cabal en Robert Farah. Wat ook meespeelde: Schwartzman (ATP-19) had al een match n de benen, de Argentijn verloor eerder op de avond in de tweede ronde van David Goffin (ATP-58). Na een gelijkopgaande eerste set viel de beslissing in de tiebreak, waarin Malisse en Schwartzman geen kans maakten. Ook de tweede set draaide uit op een tiebreak. De Belg en Argentijn lieten een setbal onbenut. Griekspoor en Van de Zandschulp nemen het in de halve finales op tegen de Franse vierde reekshoofden Nicolas Mahut en Edouard Roger-Vasselin.

"Op de belangrijke momenten hadden zij de bovenhand"

Zo komt er in de kwartfinale een einde aan het tweede uitje van Malisse in Antwerpen, vorig jaar schopte hij het met zijn Zuid-Afrikaanse poulain Lloyd Harris tot in de halve finales.



Maar de beste Belg van zijn generatie blikt al bij al tevreden terug: "De Nederlanders waren juist dat tikkeltje sterker. We verliezen met 2 tiebreaks, maar ik ben wel vrij tevreden", stak Malisse van wal na afloop.



"Het niveau was goed, maar die gasten speelden juist dat tikkeltje sterker. De eerste tiebreak waren ze duidelijk beter. De tweede tiebreak was "close". Op de belangrijke momenten hadden zij de overhand."



"Ik heb me geamuseerd, er hing een geweldige ambiance. Het was leuk om voor een volle zaal te tennissen. Het was een heel toffe ervaring met op het einde leuke rally's", sloot Malisse af.



Bij eentje daarvan en tot groot jolijt van het publiek vierden Malisse en Schwartzman een spectaculair punt borst tegen borst. "We scoorden een mooi punt. Ik dacht: waarom niet?""