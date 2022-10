LIVESTREAM: Belgisch toptalent Bailly snoept Goffin set af, straks ook de match?

clock 21:30 21 uur 30. Goffin wint de eerste set tegen Bailly na razend spannende tiebreak. Goffin wint de eerste set tegen Bailly na razend spannende tiebreak

clock 21:29 21 uur 29. Goffin haalt eerste set binnen. Het was puffen en zweten voor David Goffin in de eerste set in Antwerpen. Gilles Arnaud Bailly toonde waarom hij de nummer 2 van de wereld is bij de junioren en liep meteen een break uit. Goffin kon wel nog orde op zaken stellen, maar ook in de tiebreak had hij een zware kluif aan zijn jonge landgenoot. Bailly versierde een setpunt, maar Goffin trok met zijn ervaring toch nog aan het langste eind. . Goffin haalt eerste set binnen Het was puffen en zweten voor David Goffin in de eerste set in Antwerpen. Gilles Arnaud Bailly toonde waarom hij de nummer 2 van de wereld is bij de junioren en liep meteen een break uit. Goffin kon wel nog orde op zaken stellen, maar ook in de tiebreak had hij een zware kluif aan zijn jonge landgenoot. Bailly versierde een setpunt, maar Goffin trok met zijn ervaring toch nog aan het langste eind.

clock 19:01 19 uur 01. Opvallend European Open gaat van start... in Antwerps chocolademuseum

clock 13:10 13 uur 10. LIVESTREAM. U kunt vanavond naar de wedstrijd tussen Goffin en Bailly kijken in de livestream op deze pagina. . LIVESTREAM U kunt vanavond naar de wedstrijd tussen Goffin en Bailly kijken in de livestream op deze pagina.

clock 13:09 13 uur 09. Ik heb nog een klein beetje moeite met mijn ademhaling, maar ik hoop dat het vanaf morgen oké is. Ik heb me voorbereid en ben weer beginnen te trainen. Ik heb weer meer energie en mijn lichaam voelt weer beter aan. David Goffin gisteren, hij was vorige week ziek.