LIVESTREAM ATP-Antwerpen: Kijk naar kwartfinale Hurkacz-Thiem

Vanaf vandaag zenden we de European Open in Antwerpen uit. Vandaag zijn de kwartfinales. De Pool Hubert Hurkacz, het eerste reekshoofd, speelt tegen de Oostenrijker Dominic Thiem, teruggevallen naar 132. Kijk op deze pagina naar de livestream of stem af op Eén. David Goffin speelt de derde kwartfinale tegen Richard Gasquet, maar dat is niet voor 19 u.